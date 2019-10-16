قال النجم أبو الليف بأنه يستعد لطرح أغنية خصيصًا لجمهور الإسكندرية الحبيب. وأكد "أبو الليف" في تصريح خاص لـ"الوفد" أن الأغنية من ضمن ألبومه الجديد، وشاركه في العمل الملحن شريف الوسيمي. أن الأغنية من ضمن ألبومه الجديد، وشاركه في العمل الملحن شريف الوسيمي. ويشار إلى أن أحدث أعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، احتفالًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامي المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. أبو الليف يكشف لـ"الوفد" تفاصيل أغنيته الجديدة لأهالي الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.