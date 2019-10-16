نشرت الفنانة أحلام صورة لها باحد المسارح وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وكتبت "أحلام" علي الصورة قائلة:"في كل مره يكون الحلم كبير وكل مره ارى احلامي ولله الحمد والمنه تكبر بكم وبمحبتكم وبدعمكم. يكون الحلم كبير وكل مره ارى احلامي ولله الحمد والمنه تكبر بكم وبمحبتكم وبدعمكم. وأضافت: انتظركم في الاوبرا العمانيه السلطانيه الرائعه وليلتين استثنائيتين بكم وبمحبتكم تاريخ ٥ و ٦ ديسمبر. Advertisements ويذكر ان آخر أعمال احلام، فيديو كليب أغنية "أبرحل" والتي حققت أعلى المشاهدات باليوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام لمتابعيها: انتظركم في أوبرا سلطنه عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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