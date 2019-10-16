غدًا.. "رحلة الزمن الجميل" ينير مسرح العرائس من جديد

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة، يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح

القاهرة للعرائس بالعتبة، ابتداء من يوم غدا الخميس الموافق 17 أكتوبر في تمام السادسة والنصف مساءً، ليستمر أيام الخميس و الجمعة من كل أسبوع.

يذكر أن "رحلة الزمن الجميل" من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

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