فيديو.. استقبال محمد رمضان لأول مرة في مراكش

نشر النجم محمد رمضان فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
واستقبل عدد كبير من محبي النجم محمد رمضان في أول زيارة له لمدينة مراكشبالمغرب، وذلك لتصوير كليب "السلطان".
ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح كليب بعنوان "السلطان".
يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان
فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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