ديانا حداد لمحمد عبده: فخر لكل فنان خليجي

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة تجمعا مع الفنان الكبير محمد عبده، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وأعربت "حداد" عن سعادتها بمقابلة محمد عبده قائلة: "تكريم القامة الفنية فنان العرب محمد عبده هو فخر لكل فنان خليجي وعربي تاريخ فني مشرف تشرفت أني التقيت بك وبحديثك شكرا صناع الترفيه على هذا الحدث العالمي في أرض فنان العرب محمد عبده هو فخر لكل فنان خليجي وعربي تاريخ فني مشرف تشرفت أني التقيت بك وبحديثك شكرا صناع الترفيه على هذا الحدث العالمي في أرض السعودية الغالية. ويذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية بعنوان "دخيلك"، والتي حققت الملايين المشاهدات بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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