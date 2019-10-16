جون سينا يزيح الستار عن أحداث "Playing with Fire"

كشف الفنان والمصارع العالمي جون سينا عن أحداث فيلم "Playing with Fire"، حيث نشر صورة أفيش الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". ومن المقرر عرض الفيلم في شهر نوفمبر المقبل بجميع السينمات العالمية. Advertisements وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي. أكشن كوميدي. يذكر أن فيلم "Playing with Fire" من تأليف دان إوين، وإخراج أندي فكمان، وبطولة كل من جودي جرير، جون سينا، بريانا هيلدبراند، كيجان مايكل كي، جون ليجويزامو، تايلر مين، كيرت لونج، شيلبي وولفيرت، آش لي، توم أوروبا، جيسيكا ماري جارسيا.

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