فن ومشاهير

جون سينا يزيح الستار عن أحداث "Playing with Fire"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الفنان والمصارع  العالمي جون سينا عن أحداث فيلم "Playing with Fire"، حيث نشر صورة أفيش الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

"فيس بوك".

 

ومن المقرر عرض الفيلم في شهر نوفمبر المقبل بجميع السينمات العالمية.

 

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم في إطار

أكشن كوميدي.

 

يذكر أن فيلم "Playing with Fire" من تأليف دان إوين، وإخراج أندي فكمان، وبطولة كل من جودي جرير، جون سينا، بريانا هيلدبراند، كيجان مايكل كي، جون ليجويزامو، تايلر مين، كيرت لونج، شيلبي وولفيرت، آش لي، توم أوروبا، جيسيكا ماري جارسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جون سينا يزيح الستار عن أحداث "Playing with Fire" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا