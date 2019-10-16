شاهد.. بروفات حفل سميرة سعيد بعمان

نشرت النجمة الكبيرة سميرة سعيد، بروفات حفل عمان غدا بمناسبة احتفالًا بيوم المرأة بأوبرا مسقط. ومن المقرر ان يحضر الحفل عدد Advertisements كبير من الجمهور الديفا. كبير من الجمهور الديفا. ويشار ان آخر أعمال سميرة سعيد، أغنية "مدلع"، وهى من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي. كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.

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