فيديو.. كيتي بيري تطرح أحدث كليباتها "Harleys In Hawaii"

طرحت الفنانة العالمية كيتي بيري أحدث كليبتها "Harleys In Hawaii"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية كيتي بيري طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "Small Talk"، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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