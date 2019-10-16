شاهد.. مي سليم بإطلالة رياضية في الجيم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة داخل صاله جيم، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. الانستجرام. وعلقت "سليم" علي الصورة قائلا: "الرياضة من أهم حاجات في Advertisements يومك مين بيعمل كدة". يومك مين بيعمل كدة". ويشار أن آخر أعمال مي سليم، فيلم "محمد حسين" مع الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلي وإخراج محمد علي.

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