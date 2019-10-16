شاهد.. خالد سليم يروج لمسلسل "بلا دليل"

نشر الفنان خالد سليم، البوستر الرسمي لمسلسل "بلا دليل"، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق "سليم" علي البوستر المسلسل قائلا :"بلا دليل قريبا وحصريا علي CBC".
تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض، وهومُصنفتحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لاكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة، وهو ينتمي إلي نوعية المسلسلات الـ45 حلقة.
يذكر أن مسلسل "بلا دليل"، بطولة كلا من: درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.
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