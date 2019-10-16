تراند اليوم : أنباء انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان

تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الفترة القليلة الماضية أنباء تفيد بانفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بسبب منشورات أصالة الحزينة ورسائلها الغامضة عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا.

وظهرت أصالة، مؤخرًا في مهرجان صنّاع الترفيه الذي تم إقامته في الرياض، بمفردها دون طارق العريان، الأمر الذي زاد من شكوك الكثيرين.

بينما التزمت أصالة الصمت ولم تصرح حتى الآن بحقيقة الأمر، وهو الذي جعل الجمهور يرجّح حقيقته، متسائلين إذا كانت هذه الأنباء غير صحيحة لماذا لم تقم بنفيها ونهي كل هذا الجدل؟.

يذكر أن آخر ألبوماتها الفنية هو ألبوم “في قربك” والذي حقق نجاحا كبيرا وتضمن العديد من الاغاني المتنوعة منها “جابو سيرته”، و”مبقاش سر”.