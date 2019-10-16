تراند اليوم : ابنة فيفي عبده تنال لقب ” المثيرة ” بعد أحدث صورة لها – إتفرج

نشرت “عزة ” ابنة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر قصتها على حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي ملابس كاجول، وهو ما أبهر جميع متابعيها حول جمالها الأخاذ والذي ورثته عن والدتها.

وقد ارتدت عزة ابنة فيفي عبده بنطلوناً باللون الأزرق مقطع من منطقة الركبة ، وعليه بلوزة مكشوفة من الأكتاف ذات الألوان البنية المتداخلة.

وقد تركت ابنة فيفي عبده عزة شعرها منسدلا على اكتافها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث انها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

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ولم تتكلف في اختيار الاكسسورات فقد اكتفت بالظهور بهذه الإطلالة البسيطة، والجذابة للغاية، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..