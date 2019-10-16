لأول مرة .. ظهور رانيا فريد شوقي مع ابنتها … والجمهور : ” نسخة طبق الأصل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 06:58 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة ابنتها ” ملك عوض ” في الظهور الأول لها على السوشيال ميديا .

ظهرت رانيا فريد شوقي مع ابنتها خلال حضورهما لأحد عروض الأزياء .

وكتبت راينا في تعليقها على الصورة قائلة : “عزيزتي .. أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه وأن تجدي دائما أسبابا للابتسام .. وأن يكون لديكِ دائما ما تضحكين بشأنه .. لا أتمنى لك سوى الأفضل في هذه الحياة ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي رانيا فريد شوقي على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بها وعلقوا على الشبه الكبير بين رانيا وابنتها .

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فجاءت التعليقات مثل : ” صورة طبق الأصل ” و ” أختك مش كده ” و ” كلها انتي يا رانيا ” و ” أول مرة في حياتي اشوف بنت شبه مامتها الخالق الناطق سبحان الله بنتك حلوة جداماشاء الله ” و ” شبهك اوي وقمر زيك ” .