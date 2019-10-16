كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 06:58 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة ابنتها ” ملك عوض ” في الظهور الأول لها على السوشيال ميديا .
ظهرت رانيا فريد شوقي مع ابنتها خلال حضورهما لأحد عروض الأزياء .
وكتبت راينا في تعليقها على الصورة قائلة : “عزيزتي .. أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه وأن تجدي دائما أسبابا للابتسام .. وأن يكون لديكِ دائما ما تضحكين بشأنه .. لا أتمنى لك سوى الأفضل في هذه الحياة ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعي رانيا فريد شوقي على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بها وعلقوا على الشبه الكبير بين رانيا وابنتها .
فجاءت التعليقات مثل : ” صورة طبق الأصل ” و ” أختك مش كده ” و ” كلها انتي يا رانيا ” و ” أول مرة في حياتي اشوف بنت شبه مامتها الخالق الناطق سبحان الله بنتك حلوة جداماشاء الله ” و ” شبهك اوي وقمر زيك ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. ظهور رانيا فريد شوقي مع ابنتها … والجمهور : ” نسخة طبق الأصل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.