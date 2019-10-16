محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يفتتح النجم محمد منير حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28 ، والتي تعقد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويقام المؤتمر بحضور أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.
والجدير بالذكر أنه يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.
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