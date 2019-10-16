بعد انفصالهما عن الشقيقتين جيجي وبيلا حديد.. زين مالك وذا ويكند يجمتعان في ديو غنائي!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مصادر صحفية أجنبية أن النجم العالمي زين مالك سيقدّم أغنية مشتركة مع المغني الشهير ذا ويكند خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الأغنية ستبصر النور في عام 2020 المقبل، وأن زين وذا ويكند ينشغلان في الوقت الراهن بتجسيلها وتصويرها.

تجدر الإشارة إلى أن زين مالك كان على علاقة عاطفية بعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، في حين أن ذا ويكند كان يواعد شقيقتها بيلا حديد.

وزين مالك مغني إنجليزي من أصول فلسطينية، يعتبر من أشهر الفنانين العالميين، وقد حصل على أهم جوائز الموسيقي منها جائزة الموسيقى الأمريكية لأفضل فنان صاعد، وجائزة بيلبورد الموسيقية لأفضل فنان صاعد، وجائزة إم تي في الأغاني المصورة لأفضل تعاون علي أغنية آي دونت وانا ليف فوريفر، وقد باع 20 مليون ألبوم وأغاني منذ بداية مسيرته الفردية.

أمّا ذا ويكند فهو مغني وكاتب ومنتج كندي حققت أعماله الفنية انتشارًا واسعًا وتلقى عنها الثناء من العديد من المنشورات الموسيقية.