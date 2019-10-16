لأول مرة.. محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية

متابعة بتجــــــــــرد: يقام مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية المؤتمر الصحفي لإطلاق فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقي العربية والمقرر بدءه يوم 1 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر، ومن المقرر أن يتم الكشف عن حفلات المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي يحضره عدد من الموسيقيين بالإضافة إلى جيهان مرسي مدير ةالمهرجان.

ويتضمن برنامج المهرجان عدد من الحفلات لألمع النجوم فى كافة أنحاء الوطن العربي، فيحيي أول الحفلات محمد منير الذي يشارك في هذا الحدث للمرة الأولى، وتختتم حفلات المهرجان أصالة، أما باقي الحفلات فيحيي سعد رمضان ومدحت صالح حفل يوم 2 نوفمبر، ويقدم حفلات 3 نوفمبر كل من مى فاروق ومروان خورى، ويوم 4 نوفمبر يحيي حفلاته فؤاد زبادى وجهاد عقل ومحمد الحلو.

ويحيي نقيب الموسيقيين هانى شاكر 5 نوفمبر حفله الغنائي فى المهرجان ويقدم فى نفس اليوم معه الفنانة سوما، وتحيي أنغام حفل يوم 6 نوفمبر بينما يقدم يوم 7 على الحجار حفله، ويحيى عاصي الحلانى حفله يوم الجمعة 8 نوفمبر،، ويقدم خلال فعاليات المهرجان أيضا عمر خيرت، فايا يونان، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، وتختم أصالة حفلات المهرجان بحفل يوم 12 نوفمبر.