متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية كاتي بيري أغنية جديدة تحمل اسم Harleys in Hawaii، عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وأطلقت كاتي كليب الأغنية عبر قناتها على موقع “يوتيوب” فحقق نسبة مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة وتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد من بلدان العالم.
وكانت كاتي بيري قد مرّت بظروف صعبة، حيث اتّهما عارض الأزياء “جوش كلوس” بالتحرش به، أثناء تصوير كليب “Teenage Dream”، وادعى أنها سحبت بنطاله في حفل يوم ميلاد صديق مشترك بينهما.
وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، أعلن “جوش كلوس” عن الادعاءات ضد “بيري” في الذكرى السنوية للفيديو كليب، عبر منشور على “إنستجرام”، ومع ذلك، أشار إلى أن الحادث المشين، وقع في وقت لاحق، في حفل يوم ميلاد مصمم الأزياء “جوني ووجيك”، بعد فترة من انفصال “بيري” عن زوجها السابق “راسل براند” في عام 2012.
لمشاهدة كليب Harleys in Hawaii:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فضيحتها الجنسية.. كاتي بيري تعود بأغنية جديدة – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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