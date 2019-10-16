الأمير هاري يبكي أمام الجميع.. إليكم ما حصل معه!

متابعة بتجــــــــــــرد: ألقى الأمير هاري خطاباً في حفلة خيرية شارك فيها أخيراً. وأثناء كلمته، تأثر كثيراً وبكى لأنّه تذكّر فترة حمل زوجته ميغان ماركل، واعتذر للمشاهدين عن صعوبة التكلّم.

وتلقّى الأمير الكثير من الهتافات الداعمة من الجمهور عندما تحدّث عن مشاركته في حفلة توزيع الجوائز لجمعية “WellChild” السنة الماضية. وكان يعلم آنذاك أنه بانتظار مولوده، لكن لم يُعلن عن الخبر السارّ حينها، وفق ما نشره موقع “مترو” البريطاني.

وقال في كلمته: “أذكر جيّدا عندما ضغطت على يد ميغان بقوّة خلال توزيع الجوائز، وكنّا نتساءل كيف سنكون أب وأم يوما ما، وكيف سنبذل ما بوسعنا لحماية طفلنا. والآن، بصفتنا أماً وأباً، وبوجودنا هنا، فالتحدّث معكم يملأ قلبي بمشاعر لم أفهمها أبدا حتى ولادة ابني”.