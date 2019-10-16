محمد صلاح يتخلى عن ملابسه في عيد ميلاد أميرته – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقته الخاصة.

وشارك صلاح الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الإحتفالية، ظهر فيها وقد تخلى عن ملابسه واكتفى بوضع أوراق شجر على خصره على غرار شخصية Maui في فيلم الكرتون الشهير Moana.

وتمنى محمد صلاح لأميرته الصغيرة عيد ميلاد سعيد حيث كتب بتعليقه على الصور: “أنا، ماوي، أقدم لكم موانا! عيد ميلاد سعيد يا اميرتي”.

وعادة ما تخطف مكة الأضواء في الصحف الإنجليزية، وخاصة خلال ظهورها على المدرجات رفقة والدتها، وكذلك عندما يحرص محمد صلاح، على حضورها خلال تتويجه بالألقاب الفردية والجماعية.

وحصل صلاح على إجازة خلال الأيام الماضية، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.