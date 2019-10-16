فيفي عبده ترقص على أنغام “وعد مني” وتوجه رسالة إلى رحمة رياض – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده الجمهور عبر حسابها على موقع “إنستجرام” بفيديو ترقص فيه على أنغام أغنية “وعد مني” للنجمة العراقية رحمة رياض.

وأعربت فيفي عبده بتعليقها على الفيديو عن إعجابها بالأغنية ومحبّتها لـ رحمة رياض فكتبت: “‏بحبكم من مصر أم الدنيا بحبك اوي ‏اغنية المطربه رحمة رياض لاف يو”.

وحققت أغنية “وعد مني” نجاحًا كبيرًا خلال العام المنصمر، حيث حصد الفيديو الخاص بها أكثر من 125 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

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الجدير ذكره أن أغنية “وعد مني” هي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وقد تصدّرت لأسابيع عدّة المراتب الأولى في سباقات الأغاني الخليجية والعربية.

لمشاهدة فيديو أغنية “وعد مني”: