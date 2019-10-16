فيلم باتمان الجديد.. الموعد والبطل والقصة

أعلنت شركة دي سي للإنتاج السينمائي مؤخرا تقديمها فيلما جديدا لشخصية البطل الخارق باتمان، تركز فيه على سنوات شبابه، حينما كان أكثر ضعفا وتشتتا، وكان من المقرر في البداية أن يقوم الممثل الأمريكي بن أفليك بدور البطولة، إلا أنه أعلن انسحابه من الفيلم، مفسحا المجال لأجيال جديدة للقيام بالدور.



منذ أيام قليلة، أعلن مات ريفيس، مخرج فيلم "The Batman باتمان"، اختياره الممثل البريطاني روبرت باتينسون للقيام بالبطولة، موضحا أن بقية مفاجآت التصوير سيتم الإعلان عنها خلال أيام، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

موعد طرح فيلم "باتمان"

من المقرر طرح فيلم "باتمان" في دور السينما الأمريكية يوم 25 يونيو/حزيران 2021، لكن لم يتحدد بعد موعد طرحه في بريطانيا وبقية دول العالم.



طاقم العمل





سبق وأعلنت شركة دي سي أن روبرت باتينسون الذي عرفناه بفضل سلسلة أفلام "توايلايت" سوف يقدم شخصية المليونير بروس واين، المتخفي في شخصية البطل الخارق "باتمان".



وفازت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية زوي كرافيتز بدور "سلينا كايل" التي نعرفها باسم "المرأة القطة أو كات-وومان".

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كما وقع الاختيار على الممثل الأمريكي جيفري رايت للقيام بدور المحقق ومفتش الشرطة الشهير جيمس جوردون.



ومن المتوقع أن يشارك الممثل الأمريكي جوناه هيل في الفيلم، إلا أن الشركة لم تفصح بعد عن تفاصيل دوره.



قصة الفيلم





من المقرر أن تدور أحداث الفيلم عام 1990 حول شخصية "باتمان" في شبابه خلال سعيه لكشف لغز معين يتطلب منه استخدام قواه الخارقة، ومن هنا يتحول بروس واين إلى الشخصية الخارقة التي عرفها العالم باسم "باتمان". ومن المرجح أيضا أن يواجه "باتمان" كثيرا من أعدائه في هذا الفيلم.



وأعلن المخرج مات ريفيس أن هناك على الأقل عدوين سوف يواجههما "باتمان" في هذا الفيلم، وهما: البطريق "الشخصية التي لعبها الممثل داني ديفيتو قديما"، والمرأة القطة، صاحبة التحالفات المزدوجة والنوايا الخبيثة، ومن المعروف أن كلتا الشخصيتين ظهرتا في فيلم Batman Returns "عودة الرجل الوطواط" عام 1992.



