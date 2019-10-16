جثة كارين رزقالله المشوّهة والمدممّة في “بردانة انا” تثير الاستغراب

انطلق عرض مسلسل “بردانة انا” منذ أسابيع عبر شاشة الـ MTV، والذي يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصل بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

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اللافت في الموضوع والذي أثار استغراب الجمهور الذي يُتابع العمل انه ومنذ الحلقة الاولى تضع كارين في المنزل صورة عملاقة لشقيقتها حنين وهي جثة هامدة مشوّهة ومدممّة على يد زوجها المجرم.

وعبّر العديد من المتابعين عن انزعاجهم من فكرة وجود صورة عملاقة للجثة مشوّهة ومدممّة تظهر في كل حلقة، خاصة وبحسب رأيهم أن الموت له حرمته والمتوفي يجب ان يُكرّم بصورة جميلة.

هناك من رأى أن الفكرة مبالغ بها بوضع صورة عملاقة لجثة هامدة ومدممّة حيث لم يحصل هكذا تصرف مع عائلات فقدت شخصاً بهذه الطريقة الوحشية.

ربما الكاتبة كلوديا مارشيليان أحبت ان تُسلط الضوء على العنف الأسري بصورة تترك أثراً في ذهن ومخيلة كل من يُتابع المسلسل ليشهد على وحشية المعنّف وكمية العذاب التي تطال عائلة الضحية.