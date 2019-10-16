شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تروج لـ Maleficent: Mistress of Evil بـ فيديو لـ أنجلينا جولى فى روما ولندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة ديزنى فيديو للنجمة أنجلينا جولى بطلة الجزء الثانى من سلسلة Maleficent، وذلك أثناء تحضيراتها للعروض الخاصة للعمل في روما ولندن، بالإضافة إلى بعض اللقطات من العروض، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دورالعرض المصرية اليوم الأربعاء، وسيصل دورالعرض الأمريكية وبعض الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.

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وتراهن ديزنى على تحقيق 50 مليون دولار فى أولى أيام عرض فيلمها القادم Maleficent: Mistress of Evil، وبالرغم من أن المراهنة التى تسعى إليها ديزنى فى الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذى حقق 69 مليون دولار، و750 مليون دولارعلى مستوى العالم، إلا أن تواجد العديد من الأفلام التى ستعرض فى نفس توقيت عرض الفيلم ستكون بمثابة عائق ومنافسة شرسة.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.