شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الكينج محمد منير حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28 ، والتي تعقد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الصحفي بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

يقام المؤتمر بحضور أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.