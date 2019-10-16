شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "الموقف": طلعت زكريا انتهى من كافة مشاهده فى الفيلم قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد رضا بطل ومؤلف فيلم "الموقف"، عن مصير الفيلم بعد وفاة الفنان طلعت زكريا الذي يشارك فى البطولة، موضحاً أن طلعت انتهى من تصوير كافة مشاهده قبل وفاته، ولذلك لن يكون هناك أى أزمة فى استكمال العمل وعرضه خلال الفترة المقبلة.



طلعت زكريا ومحمد رضا

وأضاف رضا فى بيان صحفى أن كل فريق العمل حزين على رحيل الفنان الكبير طلعت زكريا، مشيراً إلى أنه من المقرر توجيه تحية خاصة له على تترات الفيلم، وذلك بعد الاتفاق مع كل صناع العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، ويشارك فى بطولته محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، وإخراج ممدوح ذكى.

وتوفى طلعت زكريا يوم الثلاثاء الماضى 8 أكتوبر عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث أصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ، ما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا، الا أن الوفاة جاءت بسبب التدخين، وتم تشييع جثمانه من الاسكندرية، وأقيم العزاء بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من النجوم.