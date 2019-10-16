شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتحارها بسبب السخرية من شكلها.. أجمل 10 صور للمغنية الكورية " سولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وعلى الرغم من تمتع سولى بجسم رشيق ووجه ملائكى جذاب الا انها تعرضت إلى تنمر و سخرية من شكلها و انزعاجها من تعليقات متابعيها، كانت سبب فى انتحارها ويعتقد أن مغنية البوب الأمريكية قامت بالانتحار بعد ظهورها في فيديو لايف على حسابها بـ موقع الصور إنستجرام، وهى تتحدث عن حالة الاكتئاب التي أصابتها بسبب التعليقات السلبية "التنمر" التي تتلقاها، ولذلك نقدم لك أجمل 10 صور للمغنية سولى من عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وتوفيت صباح أول أمس، الاثنين، مغنية البوب الكورية سولى " Sulli" عن عمر يناهز الـ 25 عاما، حيث ولدت المغنية صاحبة الاسم الحقيقى "تشوي جين ري" في 29 مارس من عام 1994، والتي وجدها مدير أعمالها متوفية في شقتها بـ سونجنام بـ سيول العاصمة الكورية.

وفى أخر أيامها ظهرت مغنية البوب الكورية في برنامج تلفزيوني كشفت فيه عن تلقي تعليقات سلبية عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير رويترز، وذلك بعد ظهروها أكثر من مرة دون ارتداء حمالة صدر "Bra"، والذى كانت نقطة التحول في حياتها حيث تلقت الكثير من التعليقات السلبية، ووصفتها "سولى" بالتنمر على حالتها، وذلك فى 21 يوليو، وصرحت المغنية "عندما أحمل صوري بدون حمالة صدر، يتحدث الناس عنها كثيرًا، لقد كنت خائفة، لكنني لم أكن أعلم حدوث كل ذلك لأنني اعتقدت أنه سيكون من الجيد أن يتجاهل الناس تحيزاتهم الشخصية".





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سولى بملابس الرياضة