نجل الفنانة الكويتية هنادي الكندري يتعرض لحادث طعن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرّض نجل الفنانة الكويتية هنادي الكندري لحادث مروع، على أيدي عدد من زملائه في المدرسة.

الفنانة الكويتية كشفت تفاصيل ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، حيث أكدت أن ابنها تعرض للطعن من قبل بعض الشباب.

هنادي أكدت أنها قامت رفع قضية ضد هؤلاء الشباب، وأنه ييتم أخذ الإجراءات القضائية، لافتة إلى أن المرتكبين ما زالوا يذهبون إلى المدرسة مع ابنها، حيث أن امدرسة لم تتخذ أي إجراء تجاههم، لكون الحادث وقع خارج المدرسة.

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يذكر أن الفنانة الكويتية هنادي الكندري لديها خمسة أبناء، ثلاثة أطفال من زوجها الأول، وطفلين توأم من زوجها الحالي المخرج محمد الحداد.

وتحرص الفنانة هنادي الكندري على إخفاء ملامح أبنائها في كل الصور التي تنشرها، وعن سبب ذلك قالت، في تصريحات سابقة، إنها كانت تشعر أن أشقاءها يتضايقون أحياناً إذا خرجت برفقتهم في مكان ما بسبب ملاحقة الجماهير لها، ولهذا فهي منعت أطفالها من الظهور عبر السوشيال ميديا حتى يأخذون راحتهم ويتصرفون بحرية بدون أن يشعروا بالملاحقة والمراقبة كما يحدث معها.