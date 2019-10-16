إليسا تنتقد الأوضاع اللبنانية بعد إندلاع الحرائق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن حزنها الشديد نتيجة اندلاع الحرائق في عدد من المناطق بلبنان ووصولها إلى بعض البيوت.
إليسا، قالت خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: “عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي.. بلوم يللي ما وظّفوا حراس الأحراج لأسباب طائفية أو يللي استكتروا صيانة طوافات وفضّلوا يكزدروا فيهن أو يللي بيلاقوا ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة.. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل”.
كما عبرت عن تقديرها للجهود التي قامت بها النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان من أجل مساعدة العائلات التي تضررت بسبب الحريق.. قائلة: “فخورة بك جداً”.
يذكر أن الحرائق أتت على مساحات كبيرة من مناطق حرشية في مختلف المناطق اللبنانية ما أطلق موجة تضامن كبيرة في أوساط المشاهير.
على الجانب الأخر انضم عدد كبير من النجوم الشباب لإنقاذ المتضررين من الحرائق ومنهم الفنان جوزيف عطية الذي استجاب لنداءات الاستغاثة ومد بعض مراكز إيواء المتضررين بمياة شرب كافية قام هو بحملها برفقة عدد كبير من المتطوعين.
كما أعلن الفنان اللبناني جو رعد، عن فتح منزله للمتضررين من الحرائق واستعداده لتوفير الإمكانيات اللازمة لهم.
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