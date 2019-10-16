مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الأردنية مي سليم بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «لي لي»، وشاركت متابعيها أجواء احتفالها بمقطع فيديو، ظهرت فيه تغني لها أغنية عيد الميلاد.

مي كتبت معلقة على الفيديو: «كل سنة وأنتي طيبة كل سنة وأنتي احلي حاجة في الدنيا وكل سنة وأنتي أغلي حاجة ربنا يخليكي ليا و يحفظك من كل شر انتي وكل اولادنا يارب.. بحبك اوي يا روح مامي»، حيث تلقت الفنانة الأردنية تهاني متابعيها متمنيين لابنتها النجاح والتوفيق.

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يُذكر أن مي سليم انجبت «لي لي» أكتوبر 2011، من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري علي الرفاعي الذي انفصلت عنه عام 2012 بعد عامين على الزواج.

من ناحية أخرى، تواصل مي سليم تصوير مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.