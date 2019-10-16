جوزيف عطية يساعد المتضررين من حرائق لبنان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف النجم اللبناني جوزيف عطية من كلمات التنديد والغضب عما شهدته لبنان من اندلاع حريق ضخم التهم الكثير من المنازل والسيارات، وقرر مساعدة المتضررين بنفسه.

نجم ستار أكاديمي ظهر في مقطع فيديو نشرته النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، يحمل زجاجات المياة بنفسه ضمن مساعدات قدمتها جمعية دفا للمتضررين من الحرائق، وكتبت النائبة معلقة على الفيديو: «لا يوجد كلمات تكفي لشكرك، إنسانيون نجوم من وطني».

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من ناحية أخرى، فاجأ جوزيف عطية محبيه بطرح نسخة جديدة من أغنيته الشهيرة «لا تروحي» بتوزيع مختلف عبر تطبيق «أنغامي»، في الوقت الذي يجهز فيه لطرح أغنية خليجية لأول مرة.

يُذكر أن جوزيف عطية طرح مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «غزالة» ن كلمات محمد درويش، وKiki C، وألحان رامي شلهوب، ويقول مطلعها: «ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار، من لما شفتا قبالي، غزالة غزالة نظرتها قتّالة، بدي عمر بحاله، تا أوصفلا جمالا».