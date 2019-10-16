محمد رمضان يوجه تحية خاصة للنجم فان دام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري محمد رمضان، رسالة شكر خاصة، للنجم العالمي فان دام، بعد مشاركتهما في احتفال فعاليات هيئة الترفية احتفالا بإنطلاق موسم جدة بالسعودية.

محمد رمضان، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “شكرا للنجم الضخم فان دام، لهذه الكلمات الجميلة! نفس المشاعر، كان لطيفا جدا لقائك في الرياض”.

كما رد على المستشار تركي آل الشيخ، الذي وصف كلام فان دام، لمحمد رمضان بأنها “كوسة”، وأنه تم الاتفاق معه قبل الحفل قائلًا: “مش كوسة والله، ليلة جميلة وكرم الضيافة ثقة في الله نجاح”.

وكان النجم فان دام، قد وجه خلال كلمته في حفل التكريم رسالة لمحمد رمضان قال فيها: “أود أن أوجه ترحيب حار بكثير من الحب لأخي محمد رمضان، أحبك اخي”.

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محمد رمضان، كان قد شارك في إعلان لإحدى شركات المحمول في مصر برفقة فان دام، وذلك في أول ظهور له بعمل مصري، وعرض الإعلان خلال السباق الرمضاني الماضي.

يذكر أن حفل هيئة الترفية في جدة شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والعالم ومن بينهم الفنان أشرف عبدالباقي والفنان بيومي فؤاد وعمرو يوسف، وشيكو وهشام ماجد، والفنان محمد حماقي وغيرهم.

ومن النجوم الذين تم تكريمهم، الفنانة رجاء الجداوي، ويسرا، والفنان عمرو دياب، والفنان هاني شاكر، والإعلامي عمرو أديب والفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

كما تم تكريم الفنانة سعاد عبدالله، وحسين الجسمي، و ماجد المهندس، ومحمد عبده، وعدد كبير من نجوم الفن.

كما تم تكريم النجم العالمي جاكي شان، والنجم الهندي شاروخان، والنجم جاك شان.