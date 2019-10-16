شذى ترد على أنباء اعتزالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت عدد من الأنباء مؤخرا حول اتخاذ الفنانة المصرية ساندي قرارا باعتزال الفن، وذلك بسبب شعورها بالظلم وعدم حصولها على فرصة.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي كل ما تردد عن اعتزالها الفن، بقولها: “كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح، فأنا لم اعتزل ولا افكر بالإعتزال وأواصل نشاطي الفني بشكل طبيعي”.

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وتابعت: “لا أعرف من أين يأتي البعض بهذه القصص الكاذبة، لذلك أشعر بالإندهاش والتعجب خصوصا وأنني استعد لتقديم أغاني سينجل خلال الفترة الماضية”.

وكانت الفنانة المصرية شذى قد طرحت الشهر الماضي أغنية جديدة تحمل اسم “المرأة المستقلة” بمشاركة أوكا وأورتيجا، وهي من كلمات شادي نور، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وإخراج كريم الغمري.

وتقول كلمات مطلع أغنية “المرأة المستقلة”: “بعد كام قصة حب فاشلة.. كده شكرا مات الكلام.. كنت شكة إن العيب كان فيا.. لكن الرجالة بتوع كلام”.