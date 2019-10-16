دنيا سمير غانم تحقق أمنية طفل مريض بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حققت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم أمنية طفل مريض بالسرطان، يدعى “محمد”، والذي عبر عن رغبته في مقابلتها.

الفنانة المصرية التقت بالفعل بالطفل وقضت الكثير من الوقت معه، وقامت باللعب والمزاح معه، مما أدخل السعادة إلى قلبه.

زوج دنيا، الإعلامي رامي رضوان، نشر مجموعة صور لدنيا أثناء لعبها مع الطفل، وعلق عليها بقوله: “كتير بعتولي ولدنيا البوست ده، ودنيا كالعادة ماتأخرتش، قابلت محمد ولعبوا وهزروا”.

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وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “ربنا يباركلك حبيبتي ويقدرك على فعل الخير دايما وإسعاد الناس..ويحبب فيكِ خلقه، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب”.

وكانت دنيا سمير غانم قد لبت مؤخرا رغبة إحدى معجباتها من ذوي الاحتياجات الخاصة في عقد لقاء تلفزيوني معها خلال التدريب الذي تخضع له في مجال التقديم التلفزيون، في أكاديمية يعمل بها زوجها الإعلامي رامي رضوان.

دنيا نشرت صور من اللقاء، وعلقت قائلة: “من 3 أيام كلمتني صديقتي الديزاينر ندى أكرم، وقالتلي إن في بنت جميلة جداً هي تعرفها بتحبني جداً، وأول هاشتاج في حياتها كان على اسم تتر الفينال في لهفة “نفسي أكون مشهورة بجنون”، وإن البنت دي بتاخد كورس إذاعة وتلفزيون في أكاديمية بيدرِّس فيها رامي رضوان جوزي، وإنها المفروض تعمل إنترفيو مع فنان، واختارتني أنا، فقلت لندي صاحبتي إني طبعا لازم أروحلها، لإن إصرارها على إنها توصلي كان عن طريق صديقة ليا مع إن رامي أدامها على طول”.

وأضافت: “رحت الإنترفيو وقابلت بنت مليئة بالتفاؤل والرضا، وزاد احترامي ليها لما عرفت كمان إنها بتيجي من إسكندرية مخصوص كل أسبوع عشان تدرس في الأكاديمية وترجع في نفس اليوم، شكراً يا رانيا، على السعادة والتفاؤل والحب اللي شفته منك في الـ 20 دقيقة دول، وحقيقي من قلبي ربنا يوفقك وتحققي حلمك وتكوني مذيعة مشهورة بجنون، أنا فخورة بيكي وسعيدة إني قابلت نموذج مشرِّف ومجتهد زيك”.