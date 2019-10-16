وصلة رقص ليسرا ومنى زكي وشيرين رضا على نغمات «3 دقات».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت عدد من نجمات الفن على حضور إحدى الحفلات الخاصة، والتي أقيمت للاحتفال بمصممي الأزياء والعروض التي أقيمت مؤخرا في مصر.

وكان من بين الحضور كل من يسرا، ومنى زكي، وشيرين رضا، وأروى، ولارا إسكندر، واللاتي أشعلن الحفل بوصلة رقص على نغمات أغنية “3 دقات” ليسرا وأبو.

وأطلت يسرا في الحفل بملابس كاجوال بسيطة، بينما تألقت منى زكي بجامبسوت أنيق باللون البيبي بلو، فيما ظهرت شيرين رضا بفستان أسود قصير.

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ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة يسرا أنها قاربت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم “صاحب المقام”، ويشاركها بطولته كل من آسر ياسين وأمينه خليل وبيومي فؤاد، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

كما تواصل الفنانة منى زكي تصوير دورها في فيلم “العنكبوت”، ويشاركها البطولة كل من أحمد السقا، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم البارودي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.