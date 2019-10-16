جلسة تصوير عسكرية لرحاب الجمل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رحاب الجمل جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

رحاب ظهرت في الصورة وهي ترتدي الزي العسكري «المموه»، ووجهت الشكر للقائمين على اللوك الخاص بها، كما أمسكت مسدسا بيدها.

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جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي استحسنت طلتها، وتغزل فيها الفانز مؤكدين أن الملابس تليق بها.

يشار إلى أن آخر أعمال رحاب الجمل في السينما مشاركتها في فيلم “ليلة هنا وسرور” مع محمد إمام وياسمين صبري، كما شاركت في مسلسل عوالم خفية»، مع الفنان عادل إمام وبشرى.

وكان آخر أعمال رحاب الجمل ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل “عوالم خفية” مع الزعيم عادل امام وإخراج رامى امام فى شهر رمضان قبل الماضى.

رحاب انضمت مؤخرا لأبطال عمل «روحين في زكيبة»، مع نجمى مسرح مصر حمدى الميرغنى وأوس أوس تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، والذى انطلق تصويره أول أمس السبت للعرض فى الموسم الشتوى.