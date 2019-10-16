مي عمر تحتفل بعيد ميلادها برحلة إلى اليونان مع زوجها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية مي عمر إلى اليونان برفقة زوجها المخرج محمد سامي، استكمالا لطقوس الاحتفال بعيد ميلادها.
محمد سامي شاك جمهوره في صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت مي وهي ترتدي الشورت وتستند على كتف زوجها بدلال.
الصورة حصدت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تمنى لهما السعادة الزوجية، وعبر الفانز عن إعجابه بطلة مي عمر رغم جرأتها.
كانت مي عمر احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وانتشر لها فيديو مع زوجها من الاحتفال ظهرت تقبلة وتشكره على ما يقدمه لها.
مي عمر حققت النجاح في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ولد الغلابة» الذي أخرجه محمد سامي.
يذكر أن مي عمر ومحمد سامي متزوجان منذ سنوات ولديهما ابنتين هما تايا وسيلين.
«ولد الغلابة» شارك ببطولته محمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في الشهر الكريم، وقدم السقا دور رجل صعيدي مدرس يقع في مشاكل مادية تدفعه للعمل في المخدرات والقتل.
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