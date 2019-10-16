مغنية أميركية تتعرض لموقف حرج مباشرةً على الهواء! – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت المغنية الأميركية وعضو لجنة التحكيم كاري آن إينابا لموقف حرج خلال البث المباشر لبرنامج “Dancing With TheStars”.
وفي التفاصيل، فكانت كاري آن إينابا، 51 عاماً، قد وقفت للإشادة برقصة الممثلة كيت فلانيري والراقص باشا باشكوف عندما سقطت أثناء رجوعها للجلوس على الكرسي الخاص بها. وقد وقعت كاري آن إينابا على الأرض وسقط الكرسي من خلفها وانفجرت المغنية في الضحك.
والجدير ذكره أن كاري آن إينابا لم تصب بأي أذى جراء هذا الحادث.
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