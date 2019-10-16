مايلي سايرس تثير الجدل بوشمها.. فهل قصدت به ليام هيمسوورث؟

متابعة بتجــــــــرد: طبعت النجمة العالمية ​مايلي سايرس​ وشماً جديداً على ذراعها.

ونشرت مايلي عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة لها وهي تستعرض وشمها الجديد وهو عبارة عن قلب مطعون بالسّكين، وكتبت بتعليقها عليها: “قلب الروك أند رول للأبد”.

وأثار الوشم الجدل عما إذا كانت تقصد فيه زوجها السابق ​ليام هيمسوورث​ في الوقت الذي تعيش فيه علاقة جديد مع كودي سيمبسون.

وقبل كودي واعدت مايلي كايتلين كارتر ورصدتا وهما يتبادلان القبل على متن يخت، وذلك قبل اعلان انفصال مايلي عن ليام.

مايلي وليام انفصلا في آب/أغسطس الماضي وتقدما بأوراقهما للمحكمة من أجل الطلاق بعد زواج دام 7 أشهر.