بعد حرائق لبنان.. راغب علامة في مبادرة وطنية سامية!

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق السوبر ستار ​راغب علامة​ دعوة للتبرع لتشجير الأراضي التي احترقت في الدامور والدبية وغيرها من المناطق اللبنانية وذلك عبر حسابه على موقع “تويتر” وكتب :”بعد يوم أمس الأسود أدعو زملائي الفنانين ورجال الأعمال وأساتذة وطلاب المدارس الى التبرع بالمال وبالجهد لحملة تشجير في كل المناطق اللبنانية وأدعو الدولة اللبنانية أن تبعد عنا مشاكلها ولا تدخل هكذا حملة في زواريب السياسة النتنة”.

وكان راغب علامة شكر كل الفرق والمتطوعين الذين عملوا على إخماد الحرائق وتقديم يد المساعدة للمنكوبين وقال في منشور آخر :”الكلام يعجز عن شكر الشباب والشابات المتطوعين وشباب الدفاع المدني ورجال الجيش اللبناني الأبطال على ما قدموه اليوم لإخماد الحرائق والدفاع عن المواطن وعن الأرض . حماكم الله جميعآ”.

هذا وكان علامة قد انتقد بشدة المسؤولين بسبب عدم التحرك سريعاً بعد الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في عدة مناطق لبنانية واقترابها من البيوت وكتب :”الحرائق مفتعلة!من المستحيل نشوب حرائق بهذه الشراسة في وسط الليل.. فلا وجود لشمس حارقة لتشعلها! شاهدوا كيف إنهم يحتفلون بالنتيجة!!! قريباً ستبدأ الصفقات المتعلقة بموضوع الحرائق ولن يتجرأ أحد على معارضتها”.