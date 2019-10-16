ديانا حداد تُعلّق على تكريم محمد عبده في حفل “صنّاع الترفيه”.. وهذا ما قالته!

متابعة بتجــــــــــــرد: علّقت الفنانة ديانا حداد على تكريم الفنان السعودي محمد عبده في حفل توزيع جوائز “صنّاع الترفيه”، الذي أقيم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

ونشرت ديانا حداد صورة لها مع محمد عبده من حفل توزيع جوائز “صنّاع الترفيه” وأكدت بتعليقها عليها أن فنان العرب فخر لكل فنان خليجي وعربي وأثنت على مشواره الفني فكتبت: “تكريم القامة الفنية فنان العرب محمد عبده هو فخر لكل فنان خليجي وعربي .. تاريخ فني مشرف تشرفت أني التقيت بك وبحديثك.. شكراً صناع الترفيه على هذا الحدث العالمي في أرض السعودية الغالية”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن خلال حفل توزيع جوائز “صنّاع الترفيه”، عن تعاقده مع فنان العرب النجم محمد عبده، من أجل البدء في تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام.