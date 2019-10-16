متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، العد التنازل لعرض “فيلم شاكيرا” في صالات السينما حول العالم.
وطرحت شاكيرا البرومو الخاص بالفيلم الذي يستعرض أهم محطات جولتها الفنية الأخيرة، وأعلنت بتعليقها على فيديو الإعلان أن الفيلم سيُعرض في السينمات لأمسية واحدة فقط.
وكانت شاكيرا فقد اختتمت جولتها الغنائية التي حملت عنوان El Dorado في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، بكلمات مؤثرة ودّعت فيها محبّيها حول العالم، حيث كتبت حينها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “لقد وصلنا إلى نهاية هذا الطريق. صداقتكم ومودتكم هما الكنز الحقيقي بالنسبة لي. بعد البحث والبحث وجدت El Dorado وذلك بفضلكم فشكرًا لكم”.
الجدير ذكره أن شاكيرا انطلقت بجولة EL Dorado مطلع عام 2018 وزارت العديد من بلدان العالم، وكان لها محطّة مهمّة في لبنان ضمن فعاليات “مهرجانات الأرز الدّولية”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تطرح برومو فيلمها الجديد.. وهذا موعد عرضه – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.