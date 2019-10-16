شاكيرا تطرح برومو فيلمها الجديد.. وهذا موعد عرضه – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، العد التنازل لعرض “فيلم شاكيرا” في صالات السينما حول العالم.

وطرحت شاكيرا البرومو الخاص بالفيلم الذي يستعرض أهم محطات جولتها الفنية الأخيرة، وأعلنت بتعليقها على فيديو الإعلان أن الفيلم سيُعرض في السينمات لأمسية واحدة فقط.

وكانت شاكيرا فقد اختتمت جولتها الغنائية التي حملت عنوان El Dorado في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، بكلمات مؤثرة ودّعت فيها محبّيها حول العالم، حيث كتبت حينها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “لقد وصلنا إلى نهاية هذا الطريق. صداقتكم ومودتكم هما الكنز الحقيقي بالنسبة لي. بعد البحث والبحث وجدت El Dorado وذلك بفضلكم فشكرًا لكم”.

الجدير ذكره أن شاكيرا انطلقت بجولة EL Dorado مطلع عام 2018 وزارت العديد من بلدان العالم، وكان لها محطّة مهمّة في لبنان ضمن فعاليات “مهرجانات الأرز الدّولية”.