كاندل جنير تواعد شابًا فلسطينيًا والكاميرات ترصد تحركاتهما

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت بعض التقارير الصحافية أنّ عارضة الأزياء الأميركية العالمية كاندل جنير على علاقة عاطفية بشاب عربي فلسطيني يدعى فيصل خضرة.

وأفاد موقع TMZ الشهير والمختص بأخبار المشاهير، بأنّ فيصل خضرة معروف في هوليوود بلقب “فاي”. وذكرت التقارير أن علاقتهما بدأت خلال حفلة زفاف النجم جاستن بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدوين. كما ظهر الثنائي منذ أشهر خلال مهرجان كواتشيلا الموسيقي.

كذلك، رصدتهما أخيراً عدسات الكاميرات (الصور المرفقة) وهما برفقة بعضهما البعض، لحظة خروجهما من أحد مطاعم سانتا مونيكا، حيث تناولا طعام العشاء معاً.

ويحترف خضرة عرض الأزياء والغناء، وهو من مواليد المملكة العربية السعودية في عام 1992، وانتقل إلى الإمارات قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية.