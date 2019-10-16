درة تعلن عن مسلسلها الجديد

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت الفنانة درة عن انطلاق عرض مسلسلها الجديد “بلا دليل” ابتداءً من يوم 21 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وذلك من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت درة صورة البوستر الخاص بها وصور أخرى من الجلسة التصويرية التي عقدتها للمسلسل، وكتبت بتعليقها عليها: “تابعوا حبيبة في مسلسل بلا دليل حصرياً على CBC بدءا من 21 أكتوبر الساعة 8 مساء”.

وتشارك درة في بطولة مسلسل “بلا دليل” إلى جانب النجوم خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، وهاجر الشرنوبي، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.