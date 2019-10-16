متابعة بتجــــــــــــرد: ردّ محامي الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي على جميع الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة عن خلافه مع سارة الطباخ، مديرة أعماله السابقة.
وفي مقابلة مع برنامج “ET بالعربي” قال بأنّ محمد شريك في الشركة مع سارة بنسبة 10% لكنّه لم يتقاضَ إلا 5% من مستحقاته حتى اللحظة.
ونفى أن يكون محمد قد تعاقد على أعمال جديدة منذ خمسة شهور حتى اليوم طبقًا لما ينص العقد الموقع مع سارة مشيرًا إلى أنّ أعماله متوقّفة.
أمّا فيما يخصّ الأخبار عن تعاقده على مسلسل جديد، نفى هذا الأمر وأكّد أنّ محمد رفض النص لأنّ الدور لم يُلائمه وأن العقد في الأساس لا يتضمن الأعمال التمثيلية.
وكشف أنّ المحاولات الودية لحل الخلاف لم تصل إلى أي نتيجة لذلك كان لابد من اللجوء إلى القضاء لحسم الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يلجأ إلى القضاء.. ومحاميه يكشف تفاصيل القضيّة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.