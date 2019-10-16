محمد الشرنوبي يلجأ إلى القضاء.. ومحاميه يكشف تفاصيل القضيّة!

متابعة بتجــــــــــــرد: ردّ محامي الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي على جميع الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة عن خلافه مع سارة الطباخ، مديرة أعماله السابقة.

وفي مقابلة مع برنامج “ET بالعربي” قال بأنّ محمد شريك في الشركة مع سارة بنسبة 10% لكنّه لم يتقاضَ إلا 5% من مستحقاته حتى اللحظة.

ونفى أن يكون محمد قد تعاقد على أعمال جديدة منذ خمسة شهور حتى اليوم طبقًا لما ينص العقد الموقع مع سارة مشيرًا إلى أنّ أعماله متوقّفة.

أمّا فيما يخصّ الأخبار عن تعاقده على مسلسل جديد، نفى هذا الأمر وأكّد أنّ محمد رفض النص لأنّ الدور لم يُلائمه وأن العقد في الأساس لا يتضمن الأعمال التمثيلية.

وكشف أنّ المحاولات الودية لحل الخلاف لم تصل إلى أي نتيجة لذلك كان لابد من اللجوء إلى القضاء لحسم الأمور.