من عارضة “بلاي بوي” إلى مرشّحة لرئاس الجمهورية!

Moja draga kolegica Koli i ja. Mnogi me pitaju mišljenje o njoj. Koli je žena zmaj, dobro izgleda, ima smisla za humor, zna pjevati, ali ono najvažnije zna udarit šakom od stol kad treba, a i u horoskupu je bik kao i ja. Dodajem još jednu točku u svom programu, a to je vratiti nacionaliziranu imovinu ljudima, treba pokrenuti proizvodnju, okrenuti se izvozu a ne masovnom uvozu, država ne može živjeti i opstati ako nema nešto svoje. #ostavljamtrag