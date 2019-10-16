ويل سميث يعيد نشر هذه الصورة ويثير الجدل

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك الممثل الأميركي ويل سميث متابعيه بمنشور على حسابه الشخصي على إنستجرام لحذاء رياضي كان قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2017 بعدما انشغل المستخدمون بتحديد لونه الحقيقي.

وقال سميث، البالغ من العمر 51 عاماً: “رأيت الصورة على الإنترنت وشاركتها مع مجموعة من الناس، إنها مذهلة بالفعل، فما هو لون الحذاء برأيكم؟ أعرض الصورة على خمسة أو ستة أشخاص من حولك واسألهم عما يرونه. وأعتقد أنّ اختلاف الإجابات سيفاجئك”.

وأضاف: “أريد أن أشير إلى أنّه ليس هناك إجابة صحيحة، لكن .. بالتأكيد الحذاء ليس ورديّاً!”. وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أوضحت أن تحديد الفرد للون هذا الحذاء يكشف عن طبيعة عمل الدّماغ.

وبحسب المعلومات، فعندما يهيمن الجانب الأيسر من الدماغ يهيمن بدوره الفكر المنطقي والتحليلي والبراهين فيرى الشخص لون الحذاء رمادياً وفيروزياً، وعندما يهيمن الجانب الأيمن من الدماغ بشكل أكبر، يهيمن الإبداع والخيال والأحاسيس عند الشخص، فيرى أن لون الحذاء هو وردي وأبيض.

إشارة الى أنه غالبًا ما تنتشر صور الأوهام البصرية عبر الإنترنت، ويستمتع المستخدمون بحلها. وبالرّغم من ذلك، لا يوجد في الواقع أي دليل واضح يؤكّد هيمنة القسم الأيسر أو القسم الأيمن من العقل، لكن هناك تفسير لهذا الاختلاف في الرؤية، وهو كيفية مشاهدة العقل والعيون للألوان تحت تأثير الإضاءات المختلفة، وكيف يختلف هذا الأمر من شخص لآخر.