برنامج "ديفا" لسيرين عبد النور.. ما سرّ عدم عرضه حتى الآن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تساءل متابعون عن سبب عدم عرض برنامج "ديفا" الخاص بالفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رغم الانتهاء من تصويره؛ إذ كان من المتوقع أن يتم عرضه خلال الأيام الحالية وسط ترقب الجمهور نظرًا لترويجه والحديث عنه سابقًا من قبل الفنانة.

البرنامج الذي سيُعرض على شاشة MBC الفضائية، لم تذكر إدارة MBC سبب عدم بثه حتى هذه اللحظة، غير أنه وفق تقارير فإن الشبكة السعودية تشهد حاليًا تغييرات إدارية بعد تقديم مديرها العام سام بارنيت استقالته من منصبه، وهو ما فتح باب التساؤلات التي كان من بينها القرارات المتعلقة بالبرمجة وعرض البرامج المصوّرة.

وأوضحت التقارير أن MBC منشغلة حاليًا بالحلقات الأخيرة لاختبارات "الصوت وبس" في برنامج "ذا فويس" والتي ستنتهي يوم السبت المقبل، ويدخل البرنامج في مرحلة المواجهة ابتداءً من الـ 27 من الشهر الحالي.

ويتوقع أن تكشف شبكة MBC عن دورة برامجية جديدة عقب اختتام برنامج "ذا فويس"، ويُنتظر أن يكون برنامج "ديفا" لسيرين عبد النور في صدارة القائمة لترشيح عرضه.

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وكانت الفنانة اللبنانية شرعت في تصوير برنامجها الجديد "ديفا" في شهر تموز الماضي والذي يندرج ضمن تلفزيون الواقع.

وسيكون البرنامج أقرب إلى تلفزيون الواقع من حياة سيرين الممثلة والمغنية والسيدة الناجحة، تتحدث فيه عن مواضيع جمالية والموضة وبعض المواضيع الاجتماعية اليومية والواقعية، إضافة إلى بعض الحالات الإنسانية.