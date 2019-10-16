هند البلوشي تتعرّض لحادث سير والجمهور يُشكّك.. شاهدي ما حدث لأنفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثّق مقطعُ فيديو تعرُّض الفنانة الكويتية هند البلوشي لحادث سير، وظهرت سيارتها وهي تُحمل على سيارة أخرى لنقلها إلى محل تصليح، فيما أصيبت "هند" بجرح في أنفها جرّاء الحادث.

جمهور "هند" لم يصدق أن ما حدث في أنفها سببه حادث السيارة، في إشارة منهم إلى خضوعها لعملية تجميل جديدة، خاصةً وأنها أجرت أكثر من عملية تجميل في الأنف، إحداها كانت خلال العام الجاري؛ ما جعل جمهورها يشكّ بشأن الحادثة.

وجاءت أغلب تعليقات المتابعين حول كثرة خضوع "البلوشي" لعمليات تجميل، بينما لم يلتفت أحد منهم إلى الاطمئنان عليها من الحادثة التي تعرّضت لها.

جديرٌ بالذكر أن نشطاء التواصل كانوا تداولوا مقطع فيديو للفنانة هند البلوشي، بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها؛ إذ أطلّت في المقطع وهي تضع ضمادة على أنفها.

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وكانت البلوشي تصدّرت "تويتر" في وقت سابق بعد نشرها صورةً تجمعها مع عمرو دياب ودينا الشربيني، عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت بأنهما متزوجان، لتُثير جدلاً واسعًا بين الجمهور خاصةً وأنهما لم يصرّحا بذلك علنًا، ثم تراجعت الفنانة الكويتية وقتها وبرّرت سبب كتابتها "الزوجين" على الصورة التي جمعتها معهما.