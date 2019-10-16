ماذا قال الستايلست أرين أرضروميان عن إطلالة جيسي عبدو في "لا قبلك ولا بعدك"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُشارك الممثلة جيسي عبدو هذه الأيام بتجسيد شخصية في مسلسل "لا قبلك ولا بعدك"، حيث تؤدي شخصيةً خفيفةَ الظلِّ استطاعت أن تدخل قلب المشاهد نظرًا لموهبتها التمثيلية.
وكان اللافت أنّ الممثلة جيسي عبدو ظهرت خلال هذا العمل بإطلالاتٍ لافتةٍ ضاعفت من تألقها، خاصةً أنها كانت تتلاءم مع شخصية الطالبة الجامعية التي تخرج إلى سوق العمل لتأمين متطلباتها الحياتية.
كاميرا "فوشيا" التقت الستايلست أرين أرضروميان حيث تحدّث عن إطلالة جيسي عبدو في مسلسل "لا قبلك ولا بعدك".
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