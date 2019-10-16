متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية هيام أبو شديد عن سعادتها بمشاركتها في عشارية "يا مالكًا قلبي" إنتاج غولدن لاين وإخراج علي علي.
وأوضحت أبو شديد خلال لقائها مع "فوشيا" أن شخصيتها "صفية" دفعتها إلى الحزن والبكاء، وهي أم تركها زوجها تعاني مع ابنتيها خاصة مع مرض إحداهما وما تعانيه لأجلها.
وأكدت أبو شديد أنها درست التمثيل وكانت دخيلة على الإعلام، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها للابتعاد ما يقارب 20 عامًا عن التمثيل.
ورأت الفنانة اللبنانية أن السوشال ميديا سلاحٌ ذو حدين وعلى الفنان والمشاهير أن يبحثوا في الإيجابية حتى يبتعدوا عن السلبية في الطرح، وفي مواجهة الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر هيام أبو شديد: عُدْتُ إلى حبّي الأول بعد 20 عامًا.. وهذا السلاح اعتبره درعًا واقيًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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